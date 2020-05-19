Уголовное дело завели из-за фейка о продаже масок из гумпомощи в Москве

Уголовное дело возбуждено после публикации в сети недостоверных материалов о продаже в московских магазинах масок, якобы предоставленных Китаем в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой показано, что в розничных магазинах Москвы продаются маски с надписью на китайском языке, говорится в сообщении. По утверждению автора видеоролика, надпись на упаковке означает, что маски предоставлены Китаем в качестве гуманитарной помощи и не являются товаром для продажи.

Данное утверждение является недостоверным, на упаковке на китайском языке «приведены сведения исключительно о сертификации товара», сообщает СК со ссылкой на результаты произведенного перевода.

В настоящее время по возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия.

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