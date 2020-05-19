Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными о надбавках

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев публично извинился за свое «кривляние» во время беседы с медиками о выплатах, предназначающихся за борьбу с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, накануне Катаев во время эмоционального выступления одного из медиков начал передразнивать его, тряся кулаком в воздухе. Все это фиксировалось в прямом эфире министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой в Instagram. После встречи запись оказалась недоступна.

Главврач признал, что он совершил ошибку. Катаев также извинился перед теми, кого обидело его поведение.

«И я не застрахован от ошибок. Если кого-то вчера обидело мое поведение, то прошу извинить меня за резкую реакцию, был на эмоциях», — цитирует Катаева РИА «Новости».

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