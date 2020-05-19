В Харькове неизвестные облили краской памятник маршалу Жукову

В Харькове вандалы облили краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает портал 057.ua со ссылкой на работников коммунальных служб.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром во вторник, 19 мая.

Больше всего от краски пострадала верхняя часть монумента. Но краска попала и на брусчатку, которая прилегает к постаменту.

В настоящее время работники коммунальной службы пытаются очистить его от краски.

Памятник Жукову был установлен в Харькове в 1994 году.

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