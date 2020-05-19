Двух пациенток старше 100 лет выписали в Москве после выздоровления от коронавируса

Две женщины старше 100 лет были выписаны из московской клинической больницы № 52 после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как рассказали в пресс-службе, одна из пациенток недавно отметила свой 101-й день рождения. Ей удалось победить инфекцию, несмотря на ряд сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. «При поступлении была диагностирована двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая форма. В стационаре женщина провела 14 дней», — добавили в департаменте.

Вторая пациентка была старше и являлась ветераном Великой Отечественной войны. Медики смогли оперативно стабилизировать ее состояние без применения интенсивной терапии. Как установили врачи, у женщины было всего несколько хронических заболеваний, которые соответствовали примерно 60 годам жизни. «Поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом», — говорится в сообщении.

В настоящее время долгожительницы проходят восстановительное лечение в Госпитале для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения Москвы.

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