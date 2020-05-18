В Подмосковье вышли на работу 350-500 тысяч человек

Около 350-500 тысяч человек вышли на работу в Московской области с понедельника, 18 мая, в рамках первого этапа ослабления ограничений из-за коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он уточнил, что речь идет о работниках промышленных предприятий и строительных площадок.

Ранее сообщалось, что с 18 мая в Подмосковье возобновляют работу Промпредприятия, а также бюджетное, жилое и коммерческое строительство.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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