Воробьев надеется на спад по заболеваемости COVID-19 на этой неделе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев надеется, что на этой неделе произойдет спад по заболеваемости коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«Я очень надеюсь, что эта неделя, мы увидим спад», — сказал Воробьев.

В Подмосковье коронавирусом заразились 28 тысяч, скончались 268, выздоровели три тысячи пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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