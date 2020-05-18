Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
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Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о пожилых гражданах, которые находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу. Новые электронные больничные будут оплачены Фондом социального страхования напрямую работнику за весь нерабочий период. Начисления поступят в течение 7 дней после оформления больничного.
В правительстве пояснили, что выплаты будут рассчитаны по общим правилам. При восьмилетнем и более стаже дни, проведенные в самоизоляции, будут оплачены в 100% размере.
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