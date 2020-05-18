В Подмосковье мужчина нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке

Житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, 28-летний мужчина, вернувшись с работы, нашел своего сына в кроватке без признаков жизни. Матери ребенка в квартире в это время не было.

Предварительно, смерть ребенка наступила в результате удушения.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выжил только один: мать расправилась с семилетними близнецами