В Подмосковье мужчина нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке
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Житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, 28-летний мужчина, вернувшись с работы, нашел своего сына в кроватке без признаков жизни. Матери ребенка в квартире в это время не было.
Предварительно, смерть ребенка наступила в результате удушения.
Следователи завели уголовное дело по факту убийства.
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