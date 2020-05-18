Макрон призвал сделать вакцину от COVID-19 общедоступной и не зарабатывать на здоровье

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал обеспечить равный доступ к любой вакцине против коронавируса, так как здоровье нельзя купить или продать. Его слова передает телеканал CNN.

По мнению французского политика, каждый человек должен иметь доступ к вакцине от инфекции после того, как ее создадут. Он подчеркнул, что это его принципиальная позиция.

«Здоровье человека нельзя оспаривать, нельзя присваивать, нельзя покупать и продавать», — продолжил Макрон.

Он также выразил поддержку Всемирной организации здравоохранения, отметив, что организация нужна для борьбы с COVID-19.

В мире в настоящее время обнаружено свыше 4,8 млн заболевших, выздоровели более 1,8 млн пациентов, а умерли — 317 223.

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