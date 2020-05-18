Психолог спрогнозировала укрепление семей после пандемии

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Пандемия коронавируса поможет укрепить семейные отношения. Об этом «Газете.Ru» рассказала семейный психолог Татьяна Потемкина.

«Пандемия укажет супругам на необходимость больше разговаривать друг с другом, сообща решать проблемы, находить компромиссы, учиться выражать свои чувства. В таком случае мы действительно придем к тому, что семьи станут более крепкими. Это повод для того, чтобы улучшить свои отношения», — пояснила специалист.

Она добавила, что самоизоляция создает условия для более близкого и доверительного общения.

«Самоизоляция – это вызов для любой семьи. Люди попадают в непривычные для них условия жизни. В обычной жизни между супругами есть определенная эмоциональная дистанция, сейчас семьи учатся общаться в условиях, когда привычное общение создать очень трудно», — заключила психолог.

Ранее психолог Михаил Хорс посчитал, что после пандемии люди станут больше ценить разговоры, прогулки и природу.