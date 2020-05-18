Май в Москве может поставить рекорд по числу ветреных дней за 100 лет
В Москве май текущего года может оказаться рекордным по числу ветреных дней в этом столетии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
«У нас вообще май идет несколько нетрадиционно, давно у нас не было такой довольно устойчивой прохладной погоды», — заявила синоптик.
Она объяснила, что это связно с мощным высотным циклоном, который сформировался над севером Европейской территории России. Вокруг этого высотного циклона крутятся приземные циклоны.
Так, за счет атмосферных фронтов этой системы сохраняется ветреная погода.
Позднякова отметила, что в субботу, 16 мая, в Москве была очень ветреная погода. Порывы ветра до 17 м/с сохраняются и в понедельник, 18 мая.
По мнению метеоролога, май может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии.
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