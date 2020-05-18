Проверки инициированы в 19 регионах РФ из-за нарушений по выплатам медикам

Следственный комитет проводит доследственные проверки из-за нарушений выплат медикам в 19 российских регионах, говорится на сайте органа.

В настоящее время проверки ведутся в Мурманской, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Вологодской, Нижегородской, Архангельской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском, Пермском краях. Кроме того, их инициировали в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Республике Северная Осетия-Алания и Республике Саха (Якутия) и не только.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил региональным властям оперативно реагировать на публикации в СМИ и обращения медицинских работников, которые сражаются с коронавирусной инфекцией, о невыплате им в полном или частичном объеме денежных компенсаций.

«Следственные органы намерены в дальнейшем незамедлительно принимать решения <...> о проведении проверок по фактам нарушения их прав [врачей] и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — отмечается в сообщении СК.

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