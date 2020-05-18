Глава СК России заинтересовался найденными в нижегородском лесу вакцинами

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался видеозаписью, на которой люди показывают найденные в лесу Нижегородской области коробки с вакциной от гриппа.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором изображено множество коробок, стоящих на траве. Открыв их, очевидцы увидели вакцины от гриппа, которая рассчитана на сезон 2019-2020 года.

Бастрыкин потребовал предоставить ему данные о ходе проведения расследования по факту распространения в СМИ этого видео. Он также поручил региональному СК доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего.

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