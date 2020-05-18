Впервые за 30 лет во Франции на свет появились шестерняшки

Во Франции впервые за 30 лет родились шестерняшки — пять девочек и один мальчик. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Дети появились на свет с больнице в Страсбурге, у женщины, которая подвергалась стимуляции яичников. Врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению.

За жизнь шестерых младенцев отвечала команда из 30 специалистов. Новорожденных поместили в неонатальную реанимацию, в больнице они проведут еще несколько месяцев.

При рождении они весили от 630 до 730 грамм.

Известно, что у матери есть еще двое старших детей.

В последний раз шестерняшки появились на свет во Франции в 1989 году, в парижской больнице.