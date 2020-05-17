В самарской квартире мать обнаружила труп 29-летнего сына, пишет СУ СК по области.

Сообщается, что женщина пришла к сыну, когда он не ответил на звонок. Вместе с трупом в квартире находилась 27-летняя женщина в наркотическом опьянении.

Приехавшие медики подтвердили, что мужчина скончался от передозировки наркотиков.

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