В самарской квартире мать обнаружила труп 29-летнего сына
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В самарской квартире мать обнаружила труп 29-летнего сына, пишет СУ СК по области.
Сообщается, что женщина пришла к сыну, когда он не ответил на звонок. Вместе с трупом в квартире находилась 27-летняя женщина в наркотическом опьянении.
Приехавшие медики подтвердили, что мужчина скончался от передозировки наркотиков.
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