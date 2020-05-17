Во Франции прошла первая автомобильная церковная служба

Порядка 500 прихожан на 220 автомобилях приняли участие в экспериментальной воскресной мессе, прошедшей в коммуне Шалон-ан-Шампань на востоке Франции, передает Agence France-Presse .

«Эта служба в автомобилях не просто восстановление церковной жизни. Это настоящая месса», — сказал епископ Франсуа Туве, ставший инициатором такого богослужения.

Он отметил, что это первый подобный случай во Франции.

По данным телеканала France-3, прихожане на машинах собрались на парковке перед конгресс-центром «Капитоль» на юге коммуны. Чтение проповеди происходило со специальной сцены, установленной на парковке. Организаторами было поставлено условие, что в одном салоне автомобиля могут находиться только члены одной семьи, проживающие вместе. Кроме того, в каждой машине необходимо было иметь флакон с антибактериальным средством . Во время причастия верующие обрабатывали руки, после чего священнослужители в масках и перчатках проходили вдоль парковки и раздавали просфору. Все желающие причаститься должны были включить аварийные огни на своей машине.

Во Франции во избежание распространения коронавируса действует режим самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.