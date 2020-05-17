Воробьев: в Подмосковье свободны 65% коек

В Подмосковье свободны 65% коек, написал губернатор региона Андрей Воробьев в сети «ВКонтакте».

«Свободных коек в больницах (по всей стране) — половина (у нас свободны 65%)», — говорится в сообщении.

По мнению губернатора, этого достаточно для постепенного снятия ограничений по коронавирусу.

В Подмосковье коронавирусом заразились 27 тысяч, скончались 268 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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