В Петербурге охранник больницы ударил ножом своего коллегу

В Василеостровском районе Петербурга полицейские задержали охранника одной из больниц, который ударил ножом своего коллегу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в субботу, 16 мая.

«Поступило сообщение о том, что в одной из больниц Василеостровского района произошел конфликт между охранниками», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что правоохранители задержали мужчину 1969 года рождения, который в комнате отдыха ударил ножом потерпевшего.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Отмечается, что оба охранника находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».