Попова попросила россиян готовиться жить в условиях пандемии еще долго

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила жителей России, что всем придется жить в условиях пандемии коронавируса не только летом, но и еще долго, передает ТАСС.

По ее словам, вероятно, соблюдать введенные в стране правила и носить маски и перчатки придется летом в жару. Это необходимо для снижения рисков заражения.

Также она предполагает, что в новых условиях, возникших из-за распространения коронавируса, придется всем жить достаточно долго.

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9709 случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2631.

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