Аномальное похолодание ожидает ряд регионов РФ в ближайшие дни

Резкое похолодание на 4–6°C ожидает центральную часть России на предстоящей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Если говорить об умеренных и северных широтах России, то тут устойчиво прохладно. В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», — сказал Вильфанд.

По его словам, снижение температуры происходит по причине движения в регион холодных воздушных масс с северо-запада. Температура в районе +12°C....+17°C продержится в центре страны в течение шести дней.

В столице, по данным синоптиков, температура воздуха днем в воскресенье, 17 мая будет держаться в районе +14°C...+16°C, ночью — на уровне +6°C...+8°C.

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