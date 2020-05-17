Губернатор Чукотки перечислил зарплату на борьбу с коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин перечислил месячную зарплату на покупку приборов для термометрии и цифровой техники для обучения детей из малообеспеченных семей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального правительства.

«Губернатор перечислил свою заработную плату на помощь в профилактике коронавируса», — заявили в правительстве.

Соответствующая техника в образовательные организации и нуждающиеся семьи поступила безвозмездно.

В настоящее время в Чукотском АО зафикисировано 47 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 пациентов, никто не погиб.

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