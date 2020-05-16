Первый случай COVID-19 подтвержден в закрытом городе Циолковский

Первый случай новой коронавирусной инфекции выявлен в городе Циолковский Амурской области, сообщил глава города Сергей Левицкий на своей странице в Instagram.

Циолковский является закрытым административно-территориальным образованием при космодроме Восточный.

Глава города призвал жителей соблюдать правила и выходить из дома исключительно по необходимости, при этом не встречаться с людьми.

По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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