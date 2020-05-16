Зампред правительства Пензенской области Бурлаков арестован

Заместитель председателя правительства Пензенской области, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков арестован по подозрению в мошенничестве с хищением бюджетных средств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ленинский районный суд Пензы.

В соответствии с решением суда, Бурлаков будет находиться под стражей до 13 июля текущего года. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении еще двоих фигурантов дела: первого замминистра сельского хозяйства области Андрея Персанова и бывшего депутата законодательного собрания региона Дмитрия Лаврентьева.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (УФСБ) провела обыски по месту жительства Бурлакова и в здании министерства сельского хозяйства в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.

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