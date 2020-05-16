Восьмая масштабная дезинфекция проведена в Москве

В Москве проведена восьмая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Тотальные дезинфекции проводятся в Москве еженедельно с начала марта с целью предотвратить распространение коронавируса нового типа, заявил Бирюков. Он добавил, что в рамках таких мероприятий каждый раз обрабатывается около 300 млн. кв. м площадей, в том числе все дороги, парковки, тротуары и общественные пространства.

По словам заместителя мэра, на полную дезинфекцию требуется около четырех часов, для обработки используются безопасные для людей и животных составы.

По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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