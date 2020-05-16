Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он полагает, что вакцина появится в августе, при условии, что все будет идти по плану, без каких-либо неожиданностей.

По последним данным, в России выявлено 272 043 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили еще 9 200 случаев коронавирусной инфекции

— В России проведено уже более 6,6 млн тестов на коронавирус

— В 48 регионах число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 1 тысячу