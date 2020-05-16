Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки.

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что курение является фактором риска серьезных вирусных заболеваний.

«Курильщики находятся в группе риска по серьезным вирусным заболеваниям, таким как коронавирус. Их легкие ослаблены, слизистые рыхлые – вирус на них хорошо садится, развивается, и возникает много различных осложнений», – сказала депутат.

По ее мнению, страх перед осложнениями сыграет свою роль и заставит некоторых людей отказаться от сигарет.

«Курильщики – это очень консервативная группа людей. Они все понимают, но продолжают курить. Большая часть осознает, что курить вредно, – они курить бросают. Некоторые бросают в силу страха. Возможно, на кого-то повлияет и коронавирус. То, что этот фактор несомненно сыграет роль в пользу отказа от курения у части курильщиков, – я в этом убеждена», – добавила Стебенкова.

Схожего мнения придерживается и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«На небольшое уменьшение числа курильщиков рассчитывать можно. Возможно, что страх перед коронавирусом будет сильнее, чем эта привычка. Потому что курение – это один из факторов, который приводит к легочным заболеваниям», – пояснил парламентарий.