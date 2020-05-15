Путин поручил обеспечить продление самоизоляции для лиц старше 65 лет

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить <...> сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в поручении.

Также президент поручил правительству и губернаторам увеличить объемы тестирования населения на коронавирус и докапитализировать микрофинансовые организации с государственным участием не менее чем на 12 млрд рублей.

Доклад о проделанной работе кабмин должен представить Путину 20 мая.

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