Путин поручил обеспечить продление самоизоляции для лиц старше 65 лет
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить <...> сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в поручении.
Также президент поручил правительству и губернаторам увеличить объемы тестирования населения на коронавирус и докапитализировать микрофинансовые организации с государственным участием не менее чем на 12 млрд рублей.
Доклад о проделанной работе кабмин должен представить Путину 20 мая.
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