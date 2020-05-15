Столетнего ветерана ВОВ вылечили от COVID-19 в Москве

Врачи инфекционной клиники университета им. Сечина вылечили от COVID-19 столетнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Новикова, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы учреждения.

«Удалось излечить от коронавирусной инфекции ветерана Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Новикова. В марте 2020 года ему исполнилось 100 лет», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты отметили, что мужчина поступил в больницу с двусторонней пневмонией и был выписан через две недели. В настоящее время он находится на карантине в своей квартире.

Врачи также заявили, что у пенсионера «невероятно крепкий иммунитет» для своего возраста. Несмотря на наличие сопутствующих заболеваний, осложнений на внутренние органы удалось избежать. «Минимальные изменения» в легких пациента должны пройти в течение пары месяцев, считают специалисты.

В России на данный момент зарегистрировано 262,8 тыс. случаев коронавируса, умерли 2,4 тыс. человек, 58,2 тыс. выздоровели.

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