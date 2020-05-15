Начальник московского метро заявил об отсутствии призраков в подземке

Глава Московского метрополитена Виктор Козловский заявил, что призраков или необычных животных в метро нет, а отлаженная работа транспорта — «вовсе не волшебство», сообщает РИА «Новости».

«Я не верю в мистику, я инженер. Могу сказать одно: призраков и необычных животных в метро нет. И то, что оно работает как часы, то, что у нас лучшее метро в мире, – это вовсе не волшебство», — сказал Козловский.

По его словам, бесперебойная работа поездов обеспечивается ежедневным трудом сотрудников комплекса и усилиями правительства Москвы.

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