Президент России Владимир Путин назвал канителью ситуацию с допвыплатами медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом он сказал на совещании об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.

Глава государства напомнил, что велел учитывать не часы медиков, а факт их работы, также подчеркнул, что все средства должны поступить медикам в конкретные сроки.

«Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты», — заявил Путин.

Он добавил, что в начале следующей недели (18-24 мая), предстоит обсуждение выполнения поручения по всем российским регионам без исключения.

Выплаты осуществляются сотрудникам медучреждений в период с апреля по июнь 2020 года, которые работают с зараженными новым типом коронавируса COVID-19 пациентами.

Так, дополнительные выплаты врачам составляют до 80 тыс. руб. Среднему медицинскому персоналу назначена выплата в 50 тыс. руб., 25 тыс. руб. — младшему медицинскому персоналу.

Кроме того, врачам бригад скорой помощи определены 50 тыс. руб., а среднему, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи — по 25 тыс. руб.

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