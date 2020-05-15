Грузия отменит режим ЧП после 22 мая

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство не будет просить президента о продлении режима чрезвычайного положения после 22 мая, так как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Об этом сообщает ТАСС

«После глубокого анализа эпидемиологической ситуации правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и парламенту с целью продления чрезвычайного положения после 22 мая», — сказал он.

Гахария напомнил, что ЧП было введено в Грузии 21 марта, а затем один раз продлено.

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