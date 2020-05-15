На всех станциях метро Москвы поставят санитайзеры
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Руководитель московского метрополитена Виктор Козловский заявил, что санитайзеры появятся на всех станциях метро в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».
«На станциях московского метрополитена были установлены и устанавливаются санитайзеры, и в ближайшее время они появятся на всех станциях метро», — сказал Козловский.
Он добавил, что с начала пандемии в метро поменялась технология уборки, стали чаще обрабатывать поверхности и места, которыми активно пользуются пассажиры.
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