Мишустин поручил кабмину контролировать выплаты каждому медработнику

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с правительством поручил главе Федерального казначейства Роману Артюхину контролировать поступление предназначенных дополнительных выплат всем медицинским работникам. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник (18 мая)», — сказал председатель правительства.

Совещание премьер провел из больницы, где находится в связи с выявлением у него коронавирусной инфекции в конце апреля.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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