Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, этого требует нынешняя эпидемиологическая ситуация в регионе.

В обращении говорится, что рекомендации Роспотребнадзора имеют отношение к предприятиям, деятельность которых не ограничена.

Козловских также считает, что граждан с выявленным COVID-19 нельзя лечить на дому, а стоит отправлять под наблюдение специалистов.

Режим послабления мер в регионе должен начаться с 19 мая, там планируется открыть магазины, торговые центры и уличные кафе. Соответствующий указ подписал ранее Куйвашев.

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