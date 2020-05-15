Посольство РФ: украинцы, белорусы и казахстанцы просят нас помочь с выездом из США
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Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, размещенном в Facebook российской дипмиссии.
По его словам, «многое еще» будет необходимо сделать.
«Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — отмечается в заявлении.
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