Посольство РФ: украинцы, белорусы и казахстанцы просят нас помочь с выездом из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, размещенном в Facebook российской дипмиссии.

По его словам, «многое еще» будет необходимо сделать.

«Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — отмечается в заявлении.

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