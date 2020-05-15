Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения. Об этом сообщает «Россия 1».

По ее словам, врачей на душу населения и коечных мест в США в разы меньше, а в скорую помощь американцы не обращаются, поскольку зачастую у них нет средств на это. Симоньян, ссылаясь на статистику, указала, что 60% жертв коронавируса в США являются темнокожими, так как они относятся к самому бедному слою населения.

Однако, как отметила журналистка, в США, как и в Германии, лучшая медицина для обеспеченных людей. При этом по своему качеству и уровню «она блистательна», заявила Симоньян.

«Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталось, ее просто нет», — сказала Симоньян.

Она считает, что в России «она плохонькая».

«У нас очереди в поликлиниках, у нас можно полчаса ждать скорую, у нас санитарка может нахамить. У нас, товарищи, это есть. У нас есть куда бежать. У нас сейчас коечный фонд на 30% свободен», — сказала Симоньян.

Она также выразила мнению, что россиянам нужно «привыкнуть к мысли», что «во многих аспектах, в том, что касается социального государства» они живут «не просто не хуже, чем там», а «значительно лучше».