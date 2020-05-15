Минздрав Белоруссии сообщил о выходе на плато заболеваемости коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан уведомила, что республика выходит на плато заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеканал СТВ.

По ее словам, в последнее время в республике в среднем выявляется «где-то около 8,7−9,7%» положительных тестов на COVID-19 от того количества тестирований, которые уже были проведены.

«И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», — сказала Богдан.

Она отметила, что в Белоруссии зафиксирован пологий рост заболеваемости, а не пикообразный рост, который был бы «выше возможностей системы здравоохранения» республики.

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 26 772, скончался 151 пациент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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