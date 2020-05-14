Источник рассказал о задержании сотрудника дочки «Ленэнерго» вместе с Горячевым

Полиция задержала сотрудника «Ленэнергоспецремонт» (ЛЭСР) вместе с замгендиректора «Ленэнерго» Алексеем Горячевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ленэнергоспецремонт» является подразделением сетевой компании «Россети Ленэнерго».

«Вместе с Горячевым задержан сотрудник компании «Ленэнергоспецремонт», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Петербурге был задержан замглавы по капитальному строительству «Ленэнерго» Алексей Горячев после проведенных около 20 обысков. Задержание прошло в рамках дела о мошенничестве.