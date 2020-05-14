В Одессе суд отменил арест российского судна

В Одессе суд снял арест с российского судна, которое было арестовано по подозрению в нелегальной добыче песка на $5,2 млн, информирует офис генпрокурора Украины.

«Судьей одного из районных судов города Одессы 13 мая 2020 года вынесено решение об отмене ареста на судно в уголовном деле по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма», — сообщается на сайте.

Санкция предусматривает лишение свободы до восьми лет. Генеральная прокуратура обжаловала решение из-за неподсудности дела районному суду Одессы. Судно было арестовано для возмещения убытков.