В Башкирии дворник нашел новорожденного в мусорном баке

В башкирском городе Туймазы дворник нашел в мусорном баке плачущего новорожденного мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Новорожденный был найден около 7 часов утра 14 мая. Плач ребенка раздавался из мусорного контейнера во дворе на проспекте Ленина. Дворник обнаружил мальчика в пакете с одеждой, после чего отнес ребенка в теплое помещение и вызвал скорую и полицию.

Полицейским по горячим следам удалось найти мать ребенка.

«Ею оказалась 36-летняя местная жительница. Женщина проживает с двумя несовершеннолетними детьми у своего брата», — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, она родила мальчика в 4 часа утра в квартире у родственника, которого в тот момент не было дома, и сразу решила избавиться от новорожденного.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

Уточняется, что ребенок находится под присмотром медиков в больнице.

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