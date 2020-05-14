Вильфанд рассказал о погоде летом в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает Россиян летом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в стране ожидается жаркое лето, однако будет значительная разница температур в разных регионах в разное время.

«Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами», — заявил синоптик.

Вильфанд объяснил, что «волны тепла» означают, что температура в течение пяти и более дней за такую волну будет выше нормы.

Он добавил, что в северных регионах страны прогнозируется формирование антициклонов, которые могут приносить холодный воздух и похолодание.

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