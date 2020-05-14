В небе над штатом Флорида появилась надпись на русском языке

В небе над американским штатом Флорида появилась надпись «Мой руки» на русском языке. Об этом сообщает портал FlightRadar.

Надпись в небе оставил неизвестный пилот. По информации портала, полет выполнял самолет Cessna 172N Skyhawk, который вылетел из города Форт-Лодердейл.

Ранее над Новосибирской областью появилась надпись «А где все?». Ее выполнил пилот Олег Кобзев.

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