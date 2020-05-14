ФСБ обыскивает здание правительства Пензенской области

Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Пензенской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Служба также производит выемку документов в рамках уголовного дела в некоторых кабинетах чиновников.

Уточняется, что следственные мероприятия проходят в Министерстве сельского хозяйства области в отношении министра сельского хозяйства и ряда должностных лиц.

Действия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве, хищении бюджетных средств.

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