ФСБ обыскивает здание правительства Пензенской области
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Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Пензенской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Служба также производит выемку документов в рамках уголовного дела в некоторых кабинетах чиновников.
Уточняется, что следственные мероприятия проходят в Министерстве сельского хозяйства области в отношении министра сельского хозяйства и ряда должностных лиц.
Действия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве, хищении бюджетных средств.
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