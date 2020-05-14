Академик РАН допустил «военный» путь вакцинации в России

Вакцинация от коронавируса нового типа в России может пойти по «военному» пути, заявил академик Российской академии наук Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».

При «военном» сценарии будет использован особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации, отметил ученый. Он пояснил, что в этом случае вакцинировать начнут не все население страны, а тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, и людей, имеющих риск тяжелого течения заболевания. При этом вакцину можно будет ждать осенью, считает Колесников.

Если же Россия выберет традиционный путь, ждать вакцину придется до конца текущего года или до начала следующего, добавил академик.

По последним данным, в России зафиксирован 242 271 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2212 — с летальным исходом. Вылечились 48 003 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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