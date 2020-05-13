Депздрав Москвы опроверг некорректность подсчета смертности от COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы в среду категорически опроверг сообщения о некорректности подсчета смертности от коронавируса.

Так, именно столичные власти опубликовали данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры.

Сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. «В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года – 985 человек, то есть в 2 раза меньше», — отмечают в Депздраве.

Диагноз умерших с подозрением на COVID-19 устанавливается после патологоанатомического вскрытия в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы, злокачественные заболевания четвертой стадии и других смертельных заболеваний.

Любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, не говоря уже о пандемии коронавируса, всегда сопровождается ростом смертности.

Аналогичная ситуация наблюдается и за рубежом: статистика по смертности от коронавируса ниже, чем общий прирост смертности.

Кроме того, даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно). «При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно», — подчеркивается в заявлении.

Власти столицы открыты для обсуждений и готовы делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами, отмечается в пресс-релизе Депздрава, поступившем в «Газету.Ru» 13 мая.