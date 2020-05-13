Российским школьникам нужно будет сдавать только два предмета по ЕГЭ

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал о том, что 11-классникам, которые планируют поступать в вуз, необходимо будет сдать два предмета в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он заявил в эфире «России 24».

Он уточнил, что для сдачи необходимы два предмета, которые будут учитываться при поступлении в вуз.

«Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает», — сказал Глушко.

Замминистра добавил, что сдача экзаменов будет проходить по единому установленному расписанию.

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