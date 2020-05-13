Летящий из КНР самолет развернулся на Москву после отказа Турции в перелете через границы

Турция запретила пересекать свое воздушное пространство самолету, который следует по маршруту Китай — Кипр. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на главу минтранспорта Кипра Янниса Карусоса.

Он уточнил, что после отказа в пересечении воздушной границы самолет сменил курс в сторону Москвы. Такое решение, по его словам, было принято, поскольку самолету не хватит топлива для облета турецкой границы.

«Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, чтобы приземлиться и заправиться», — подчеркнул Карусос.

Министр добавил, что самолет должен был осуществить перевозку медоборудование.