Зарезавшего полковника СК мужчину отправили в психбольницу

Мосгорсуд принял решение отправить в психбольницу жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который зарезал полковника СК РФ Владислава Капустина. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе суда уточнили, что Григорьев был признан виновным по статье «Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».

Однако мужчина был признан невменяемым, поэтому его освободили от ответственности и направили на принудительное психиатрическое лечение.

Ранее 1 октября 2019 года у проходной центрального офиса СК в Москве Григорьев нанес Капустину ножевое ранение, после чего полковник скончался в реанимации.

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