100-летняя россиянка выздоровела после заражения COVID-19
Первая в России пациентка в возрасте 100 лет полностью выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, где женщина проходила лечение.
Она заразилась коронавирусом от соседки по палате в больнице, где проходила плановое лечение.
В пресс-службе отметили, что женщина была выписана в день своего 100-летия, 13 мая 2020 года.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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