Путин прокомментировал отсутствие выплат медработникам в ряде регионов России

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что сейчас лишь в трех российских регионах медработники еще не получили обещанные выплаты, об этом он сказал на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок, передает РИА «Новости».

11 мая глава государства отмечал, что многие регионы не получили средства.

«Сейчас уже только в двух или трех нет этих выплат», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что необходимо регулировать исполнительную дисциплину.

Ранее президент сообщил, что выплата устанавливается на три месяца, начиная с апреля. Врачам выплатят по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал и врачи «скорых» получат по 50 тыс. рублей. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых» выплатят по 25 тыс. рублей.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на сумму 50 млрд рублей для медиков, лечащих инфицированных коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин заявил, что доплаты медикам должны быть выплачены вовремя

— Прокурорам поручили следить за обеспечением выплат медикам

— Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги