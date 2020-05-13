Путин прокомментировал отсутствие выплат медработникам в ряде регионов России
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что сейчас лишь в трех российских регионах медработники еще не получили обещанные выплаты, об этом он сказал на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок, передает РИА «Новости».
11 мая глава государства отмечал, что многие регионы не получили средства.
«Сейчас уже только в двух или трех нет этих выплат», — подчеркнул Путин.
При этом он отметил, что необходимо регулировать исполнительную дисциплину.
Ранее президент сообщил, что выплата устанавливается на три месяца, начиная с апреля. Врачам выплатят по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал и врачи «скорых» получат по 50 тыс. рублей. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых» выплатят по 25 тыс. рублей.
Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на сумму 50 млрд рублей для медиков, лечащих инфицированных коронавирусом.
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